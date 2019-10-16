رويترز: واشنطن شنت هجوما سيبرانيا ضد إيران بعد عدوان "أرامكو"

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة نفذت هجوما سيبرانيا ضد إيران في أعقاب اعتداء "أرامكو" في سبتمبر الماضي.

وذكرت المصادر أن الهجوم الإلكتروني الأمريكي استهدف قدرات طهران على نشر "دعايتها"، مشيرة إلى أن مثل هذا الهجوم يعد طريقة للرد لا تنطوي على مخاطر سقوط ضحايا في "العالم الواقعي".

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وبعد أيام من هجوم "أرامكو"، الذي اتهمت الولايات المتحدة طهران بالوقوف وراءه، كلفت السلطات الإيرانية بالاستعداد لمواجهة أي هجمات سيبرانية محتملة قد تستهدف منشآت البلاد النفطية، لكنها نفت في وقت لاحق تعرض هذه المنشآت أو غيرها من البنى التحتية الحيوية الإيرانية لأي "هجوم سيبراني ناجح".

وكانت تقارير صحفية أمريكية ذكرت في أغسطس أن واشنطن شنت هجوما "سيبرانيا" في يونيو الماضي على إيران تسبب في تدمير قاعدة بيانات استخدمها الحرس الثوري "لمهاجمة ناقلات النفط" في الخليج، حسب مسؤولين أمريكيين.

المصدر: "رويترز"