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سيئول تشتبه في إطلاق بيونغ يانغ لصاروخين بلغا ارتفاعا غير مسبوق

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سيئول تشتبه في إطلاق بيونغ يانغ لصاروخين بلغا ارتفاعا غير مسبوق
Reuters /dn/nl
اختبار صاروخ كوري شمالي (أرشيف)
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كشفت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن الجيش الكوري الجنوبي رصد "مقذوفين مجهولين" أطلقتهما كوريا الشمالية.

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وأضافت الهيئة أن المقذوفين رصدا بالقرب من منطقة سون دوك، بإقليم هام كيونغ الجنوبي في اتجاه بحر الشرق، الساعة 6:45، و7:02 صباح اليوم.

ولفتت إلى أن خبراءها يرجحون أن المقذوفين صاروخان قصيرا المدى، حلقا إلى مسافة 380 كلم على ارتفاع 97 كلم بسرعة طيران قصوى بلغت 6.5 ماخ.

وأكدت الهيئة أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا مشتركا حول المقذوفين للكشف عن تفاصيلهما، بما في ذلك ما يشمل مسافة الطيران والارتفاع والنوع وغيرها.

يذكر أن أقصى ارتفاع لمقذوفات أطلقتها بيونغ يانغ كان 97 كلم وسجل اليوم، وهو أعلى ارتفاع من بين 9 تجارب صاروخية سابقة خلال العام الجاري.

المصدر: "يونهاب"

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