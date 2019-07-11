وزيرة الدفاع البريطانية تشكر الأسطول الملكي على مساندة "القانون الدولي" في مضيق هرمز

أعلنت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني مورداونت، اليوم الخميس، أن الأسطول الحربي الملكي ساند القانون الدولي بمساعدته على مرور ناقلة نفط تجارية عبر مضيق هرمز.

إقرأ المزيد

وقالت مورداونت، في بيان نشر على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أود أن أشكر البحرية الملكية على مهنيتها التي ساندت القانون الدولي ودعمت حرية الملاحة عبر ممر بحري ذي أهمية حيوية بالنسبة للتجارة العالمية".

وفي وقت سابق، أعلنت لندن أن ثلاثة قوارب إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط تديرها شركة "BP البريطانية، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية بريطانية.

من جهته، نفى الحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء عن اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، مؤكدا أن القوات البحرية التابعة له لن تتردد في تنفيذ "أوامر بإيقاف ناقلات نفط في مياه الخليج.. في نطاقها الجغرافي"، في حال صدورها.

إقرأ المزيد

وتأتي هذه الأحداث بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية "غريس" قبالة ساحل جبل طارق، للاشتباه بأنها تخرق بنقلها النفط إلى سوريا عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق.

المصدر: رويترز + RT