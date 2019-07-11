قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن 3 قوارب إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لكنها ابتعدت بعد تحذيرات من سفينة حربية بريطانية.

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وأضاف في بيان أن "سفينة مونتروز الحربية اضطرت إلى التدخل بين القوارب الإيرانية والناقلة البريطانية، وأصدرت تحذيرات (شفهية) للقوارب الإيرانية، ما أدى إلى ابتعادها".

وأعرب المتحدث عن قلق بلاده البالغ حيال هذا الحادث، وقال "نحث السلطات الإيرانية على وقف تصعيد الوضع في المنطقة".

إلا أن الجانب الإيراني نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج.

وكان مسؤول بالبنتاغون قد قال في وقت سابق من ليلة الأربعاء إن 5 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، وطلبت منها التوقف، لكنها انسحبت بعد تحذير تلقته من فرقاطة بريطانية.

وتأتي هذه الأحداث بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه بأنها تخرق بنقلها النفط إلى سوريا عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق.

المصدر: رويترز