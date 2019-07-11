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الحرس الثوري الإيراني ينفي أنباء اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج

الحرس الثوري الإيراني ينفي أنباء اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني ينفي أنباء اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج
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مسؤولون أمريكيون: إيران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية
مسؤولون أمريكيون: إيران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية

بيان للعلاقات العامة في المنطقة الخامسة للقوات البحرية في الحرس الثوري:

- القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني تنفي أنباء تعرض قواربها لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج

- في حال وجود أوامر بإيقاف ناقلات نفط في مياه الخليج فإن القوات البحرية في الحرس الثوري قادرة في نطاقها الجغرافي على تنفيذ تلك المهمة من دون تردد وبحزم وبسرعة

- الحرس الثوري: يمكن لقواتنا البحرية إيقاف ناقلات النفط الأجنبية في مياه الخليج على وجه السرعة وبحزم ومن دون تردد في حال صدور أوامر بذلك

- الحرس الثوري: قواتنا البحرية تجري جولاتها التفقدية في مياه الخليج وفقا للمهام الموكلة إليها بكل وعي وقوة ودقة ولم تكن هناك أي مواجهة مع أي سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الساعات الـ 24 الماضية

يتبع.. 

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