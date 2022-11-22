الآلاف يشاركون في تشييع ضاحايا الغارات التركية في المالكية السورية

تجمع الآلاف في مدينة المالكية السورية اليوم الاثنين لتشييع 12 قتيلا سقطوا جراء الغارات الجوية التركية على شمال شرق سوريا.

ومن بين القتلى الصحفي عصام عبدالله حيث وضعت عائلته كاميرته على نعشه.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن يوم الاثنين تحييد 184 إرهابيا منذ بدء عملية "المخلب – السيف" في سوريا والعراق.

من جانبها ذكرت قوات سوريا الديمقراطية عن مقتل أحد مقاتليها فقط و11 مدنيا بالإضافة إلى 15 عسكريا من القوات السورية.

المصدر: رابتلي