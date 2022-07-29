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مأساة مروعة في داغستان.. ذئب يهاجم 3 أطفال ويجر أحدهم نحو الغابة

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مأساة مروعة في داغستان.. ذئب يهاجم 3 أطفال ويجر أحدهم نحو الغابة
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أظهرت لقطات مروعة من داغستان ماذا  يمكن أن تفعله أنياب ذئب بعد أن تعرض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات لهجوم وحشي حتى الموت.

جرت فصول هذه المأساة المرعبة في منطقة تسونتينسكي بجمهورية داغستان الروسية، وأودت عضات الذئب بحياة الطفل، تاركة أثارا مرعبة على جسد الطفل الغض.

أحداث هذه المأساة جرت حين مضى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سبع وتسع سنوات  للسباحة في نهر بمنطقة ريكوه.

هاجم الذئب الأطفال، وعض أحدهم، وجرى فيما بعد نقله إلى المستشفى، فيما تمكن الثاني من الفرار، إلا أن الثالث وقع بين أنياب الذئب الذي جره بعيدا داخل الغابة وترك على جسده أثار عض غائرة.

المصدر: RT

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