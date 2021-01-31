 
مباشر

بالفيديو.. إلقاء القبض على اثنين من السجناء فرا من سجن في الولايات المتحدة

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/po99

نشرت شرطة منطقة كوليدج في ولاية أريزونا الأمريكية شريط فيديو يظهر مطاردة وإلقاء القبض على اثنين من السجناء فرا من سجن فلورينس بولاية أريزونا الأسبوع الماضي.

وحسب تقرير وكالة "أسوشيتد برس" ألقت الشرطة المحلية في كوليدج يوم الخميس 28 يناير القبض على ديفيد ت. وهارمون وجون ب.شاربيوت في حقل قطن بعد أن تلقت السلطات مكالمات من السكان الذين أفادوا برؤيتهما.

يذكر أن شاربيو كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 35 عاما لإدانته بالتحرش بطفل والاعتداء الجنسي. وكان هارمون يقضي عقوبة بتهمة الاختطاف والسطو.

المصدر: أ.ب.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا