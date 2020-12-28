نظم "مجلس الاعمال الروسي السوري" بالمشاركة مع "التجمع الروسي لتنمية علاقات الصداقة والأعمال مع سوريا" فعالية في محافظة السويداء.

يأتي ذلك في إطار استكمال نشاط الإنساني للمجلس في نهاية عام 2020 بعد أن نظم فعاليات مشابهة منذ 15 سبتمبر الماضي في السلمية وحماة وحمص وطرطوس واللاذقية وحلب ودمشق، وقدمت الطرود الغذائية لآلاف العائلات المتضررة من الحرب، والتي جاءت في مجموعها بتوجيه من غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية وبدعم من الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي والانساني، وبالتنسيق مع السفارة السورية وتحت رعاية رئاسة الوزراء السورية.

"إلى مدينة السويداء – بكل الحب من روسيا" .. هو عنوان الفعالية التاسعة والأخيرة، التي تقام اليوم في جبل العرب جنوب سورية في صالة الباسل الرياضية، هذه المدينة التي بقيت مقصداً للنازحين والفارين من نيران المعارك من القرى والأرياف والمناطق المحيطة بها، حيث جرت أقوى المعارك وأعنفها.

وقد استقبلت السويداء بدورها مئات الآلاف من العائلات النازحة والباحثة عن الملاذ الآمن. ولذلك لا تزال تلك العائلات في حاجة ملحة إلى كل دعم ومساعدة، فتم اختيار هذه المدينة وتخصيصها بالفعالية التاسعة.

وتأتي هذه الفعالية لتؤكد قيم الأخوة والتعاون وتساهم في التخفيف من معاناة العائلات المتضررة من الحرب، محملة بـ (55طناً) من المواد الغذائية الأساسية ضمن ألف طرد يحتوي كل منها على (55كغ) وهي حصة العائلة الواحدة من هذه المساعدات، تم توزيعها على مدار ثلاثة ايام وبهذا يبلغ عدد المستفيدين ألف عائلة مستحقة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في المحافظة بتوجيه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا.

أما من الناحية التنظيمية فقد اتبعت أسلوباً خُطّط له بدقة ليكون نظاماً موحداً في جميع الفعاليات التسعة لهذا العام، حيث اتخذ الفريق التطوّعي للفعاليات " بكل الحب من روسيا" كافة الإجراءات الضرورية والتدابير الوقائية المعتمدة لمنع انتشار فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة وسلامة العائلات المستفيدة من المساعدات بالتعقيم والتباعد الزماني والمكاني، وقد باشر الفريق عملية التوزيع بالمحبة والاحترام وبمهنية عالية مميزة، حيث يستمر توزيع المساعدات ثلاثة أيام في فترة صباحية وأخرى مسائية.

ومن جهة أخرى فإن الدكتور لؤي يوسف المدير العام لمجلس الأعمال الروسي السوري ورئيس التجمع الروسي السوري لتنمية علاقات الصداقة والأعمال مع سورية، كان متواجداً وقائماً مع الفريق التطوعي بكل الحب من روسيا على متابعة مجريات الفعالية والإشراف عليها بشكل مباشر، إذ عبر المواطنون المستفيدون من المساعدات عن تقديرهم لروسيا الاتحادية على هذه الفعالية وهذه الالتفاتة الكريمة في الوقوف إلى جانبهم في الشدة والحاجة التي نتجت عن سنوات الحرب القاسية.

والجدير بالذكر أن الفعالية جرت بحضور محافظ السويداء وعدد من الشخصيات الرسمية وأعضاء من مجلس الشعب في المحافظة وممثلون عن المجتمع الأهلي.

وبفعالية السويداء يختتم مجلس الأعمال الروسي السوري بالمشاركة مع التجمع الروسي لتنمية علاقات الصداقة والأعمال مع سورية سلسلة فعالياته التسعة لهذا العام، وقد تكللت جميعها بالنجاح والتميز، تاركة رسالة محبة وسلام إلى الشعب السوري في مختلف أنحاء البلاد.