عاصفة إيما تؤدي إلى اكتشاف من القرن الأول الميلادي
كشفت عاصفة إيما، التي ضربت مدينة قادس الإسبانية، عن قناة رومانية قديمة مخبأة تحت الرمال الشاطئية يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي.
وتسببت العاصفة بانقلاب اليخوت وتدمير المنازل والسيارات، على مدى 6 أيام، كما غمرت المياه الطرق والمطاعم، بسبب الأعاصير والأمطار الغزيرة.
ولكن يوجد جانب مشرق للكارثة الطبيعية، يتمثل في الكشف عن قناة رومانية في شاطئ كورتادورا. ويشمل الاكتشاف ما يصل إلى 7 أجزاء من الممر المائي، فضلا عن جدارين تبلغ سماكتهما حوالي 80 سم، وارتفاعهما مترين.
ونُشرت صور الاكتشاف المذهل من قبل جمعية التحقيق ونشر التراث " Cádiz’s Heritage"، حيث قال رئيس الجمعية، موسيس كاماتشو: "لقد تمت الإشارة إلى وجود هذه البقايا، وذهبنا إلى المكان للتأكد، وقمنا بدعوة مسؤولي المدينة".
Entre tantos destrozos sufridos en #Cádiz estos días a consecuencia del temporal 'Emma'🌪🌪, han habido cosas medianamente buenas, como por ejemplo esto que veis en la foto. El temporal ha dejado al descubierto los restos de una calzada romana de #Gades, de 80km, y de un acueducto en nuestra playa de Cortadura, a los pies de nuestra casa. Dicen los expertos que estos restos se utilizaron entre los siglos XVI y XVII hasta 1755, que quedaron destruidos tras el maremoto de Lisboa. 🌊🌊 Esta calzada estaba entre las 5 más grandes de todo el Imperio Romano 😐 ¡Feliz semana chicxs! Disfrutad los que tengáis buen tiempo, que por aquí tan solo hemos tenido unas horas de tregua, vuelven las lluvias esta noche 🌂🌂
والجدير بالذكر، أن استخدام القناة استمر حتى عام 1755، حيث دمرتها موجة تسونامي بسبب زلزال في لشبونة. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس المدينة بدراسة وفهرسة النتائج في المستقبل القريب.
المصدر: RT
ديمة حنا