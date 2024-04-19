الجيش الروسي يختبر روبوتا برمائيا جديدا متعدد المهام

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن وحدات تابعة للجيش الروسي أجرت اختبارات على روبوت برمائي جديد متعدد المهام.

وتبعا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فإن روبوت "كفادريغا" الجديد قادر على العمل مع مختلف أنواع التضاريس، ويتمتع بمواصفات مميزة تجعل عملية رصده صعبة من قبل العدو.

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وقال أحد الجنود الذين شاركوا في الاختبار:"الروبوت يمكن التحكم به يدويا أو عن بعد، وعلى مسافة تصل إلى 350 مترا، يزن هذا الروبوت 1.5 طن، وله القدرة على نقل حمولات بنفس وزنه تقريبا، ويستطيع قطع 40 كلم في كل مهمة".

والأمر المميز في الروبوت الجديد هو أن محركاته تصدر معدلات قليلة جدا من الضوضاء، ولها بصمة حرارية صغيرة، الأمر الذي يصعب عملية رصده من قبل الرادارات والكاميرات الحرارية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا