أسباب تفوّق دبابة "تي – 90 إم" الروسية على دبابتي "أبرامز" وليوبارد - 2"؟ (فيديو)

تعد إمكانية استخدام الصواريخ الموجهة التي تطلق عبر ماسورة المدفع مباشرة صفة هامة تميز دبابة "تي – 90 إم" الروسية عن الدبابات الأجنبية المنافسة من طراز " أبرامز М1А1" و"ليوبارد 2".

ويبلغ مدى عمل مثل هذا المدفع في حال إطلاقه للصاروخ الموجه 5 كيلومترات، ويمكنه أن يطلق النيران من وضعية الثبات ومن الحركة على حد سواء. وعلاوة على ذلك فإن الدبابات الروسية "تي – 90 إم" (بروريف) تمتلك أنظمة خاصة بمقدورها مرافقة الصاروخ أوتوماتيكيا بعد توجيهه إلى الهدف حتى لحظة إصابة دبابة العدو.

وكان المقاتلون الروس يستعرضون أكثر من مرة إمكانات هذا السلاح على مسافات قصيرة وطويلة ليلا ونهارا. ونشرت الشبكات الاجتماعية مؤخرا مقطع فيديو مذهلا أظهر إصابة العدو الواقع على مسافة 2200 متر. وعند ذلك كان يمكن رؤية تحليق الصاروخ على شاشة قائد الدبابة بدءا من لحظة إطلاقه حتى لحظة إصابة الهدف، وتستغرق تلك العملية بضع ثوان.

وبالإضافة إلى ذلك فإن مساعد قائد الدبابة (الجندي الموجّه للصاروخ) لديه أيضا إمكانية تتبع تحليق الصاروخ على جهازه اللوحي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا