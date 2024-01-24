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عقار جديد يقلل من الآثار الجانبية لعلاج سرطان الثدي

العلوم والتكنولوجيا

عقار جديد يقلل من الآثار الجانبية لعلاج سرطان الثدي
Gettyimages.ru Panuwat Dangsungnoen / EyeEm
صورة تعبيرية
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يعمل علماء جامعة بطرس الأكبر للعلوم التكنولوجية في بطرسبورغ على ابتكار دواء إشعاعي جديد يعتمد على نظير الراديوم 223، يمكن استخدامه في علاج سرطان الثدي.

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ويذكر أن عنصر الراديوم يستخدم منذ فترة طويلة في مكافحة النقائل التي تحدث لدى المصابين بسرطان البروستاتا. لأن هذا العنصر يؤثر بصورة مباشرة في النسيج العظمي، حيث تظهر بؤر جديدة للسرطان. يتميز نظير الراديوم بمزايا عديدة مقارنة بطرق العلاج الإشعاعي الأخرى. ولكن لم يستخدم في علاج أنواع أخرى من الأورام، لأن هذا يتطلب إعادة توجيه عمل المادة إلى الجزء المطلوب من الجسم.

وتقول الباحثة داريا أحمدوفا من الجامعة: "لنظير الراديوم-223 خصائص مثالية لعلاج السرطان الموضعي. لذلك يستخدم حاليا في المعالجة الإشعاعية الداخلية (المعالجة الإشعاعية عن قرب) لسرطان الثدي. حاليا يتم إدخال عنصر مشع بواسطة ناقل صغير إلى الجسم باستخدام طريقة معقدة جدا، ما يصعب على المرضى تحملها. بالإضافة إلى ذلك لا تزال الجزيئات المشعة من الجسم. لأن ذلك يتطلب إجراء آخر. أما العقار الجديد فيمكن حقنه في الورم باستخدام حقنة عادية، وبعد أن يكمل مهمته، يمكن إزالته من الجسم".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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