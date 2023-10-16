روسيا تعتزم الكشف عن "مجموعة الدفاع الذاتي و الحفاظ على الحياة للطيارين " في دبي

ستكشف شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية في معرض Dubai Airshow 2023 للطيران في دبي عن أحدث مجموعة من وسائل الدفاع الذاتي و الحفاظ على الحياة للطيارين.

حيث طوُرت تلك التجهيزات بناء على الخبرات المكتسبة في العمليات الحربية الحقيقية، بما في ذلك أثناء العملية العسكرية الخاصة.

إقرأ المزيد

ويتم تصميم البزات العسكرية للطيارين بناء على الرغبة ، وهناك نماذج من الأزياء لمختلف ظروف الطقس والمناخ في حدود درجات الحرارة التي تتراوح بين 50 درجة مئوية فوق الصفر و50 درجة مئوية تحت الصفر.

ولأول مرة، تتضمن مجموعة الطيار حقيبة تكتيكية لإمدادات الطوارئ وأكياس للذخيرة، ومجموعة إسعافات أولية وحافظة لمسدس ليبيديف. ويتم تزويد الطيار أيضا بمأكولات جافة وخطاف مع خط صيد وسكين وأدوات أخرى.

تتضمن مجموعة الحماية الشخصية، سترة مدرعة من النوع اللوحي السيراميكي، بالإضافة إلى خوذة واقية حديثة من طراز "زي شا – 7"، فضلا عن جهاز اتصال لاسلكي من طراز إر – 187، أزارت" مع سماعة رأس، ومنظار الرؤية الليلية أحادي العدسة من طراز " بي إن -21 كا" أو نظارات الرؤية الليلية لقيادة المروحيات.

للدفاع عن النفس، يُقترح تسليح أفراد طاقم الطائرة ببندقية هجومية قصيرة الماسورة من طراز كلاشينكوف AK-19 عيار 5.56 ملم أو رشاش" كلاشينكوف بيبي كا – 20"عيار 9 ملم مع جهاز التصويب ، بالإضافة إلى مسدس "ليبيديف" عيار 9 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا