روسيا.. تزويد طائرات "آن – 124" العملاقة للشحن بمحركات جديدة

تخطط روسيا لتزويد طائرات "آن-124" (روسلان) العملاقة للشحن، بمحركات جديدة من طراز "بي دي-35".

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في أثناء اجتماعه مع إدارة شركة الطائرات الموحدة إلى مضاعفة عدد طائرات النقل " آن-124 – 100" الثقيلة بحلول عام 2025. والمقصود بالأمر ليس إنتاج طائرات النقل الثقيلة "آن – 124" التي تعجز صناعتنا الآن عن إنتاجها، لكن المقصود هنا بتطوير وإصلاح طائرات "روسلان" الثقيلة وتزويدها بمحركات "بي دي – 35" القوية الروسية الصنع.

يذكر أن تصنيع وإنتاج طائرات النقل "آن 124 " (روسلان) بدأ في الاتحاد السوفيتي، وكانت الطائرة مزودة آنذاك بمحرك "دي – 18 دي" من تصنيع معمل " موتور سيتش" الأوكراني. وكانت أوكرانيا وروسيا تستخدمان تلك الطائرة بنجاح على مدى عشرات سنين.

وفي 30 نوفمبر عام 1985 بدأ إنتاج طائرات "روسلان" الثقيلة في مصنع "أوليانوفسك" بروسيا حيث تم تجميع 36 طائرة من طراز "آن -124" في الفترة ما بين عام 1985 وعام 2004.

إقرأ المزيد

وسيمنح محرك "بي دي – 35" التربيني فائق القدرة حياة جديدة لطائرة "آن – 124" الثقيلة. وستبلغ قوة دفعه عند الإقلاع 40 طنا. وعلى سبيل المقارنة فإن قوة دفع محرك "دي – 18 دي" الذي تزود به طائرات "آن - 124" الأوكرانية لا تزيد عن 20 طنا.

يذكر أن طول الطائرة 36.5 متر، عرضها 6.4 متر، ارتفاعها 4.4 متر، وتحمل "روسلان" في الجو 120 طنا من الحمولة، كما إنها تضمن إنزال 100 طن من الحمولة جوا. ويمكن أن تنقل الطائرة 88 راكبا على ارتفاع 8000 متر من دون استخدام أجهزة الأوكسيجين. ويمكن أن تهبط الطائرة في مطار لا يقل طول مدرجه 3000 كلم. بينما يمكن أن يتحقق إقلاعها من المطارات الميدانية الترابية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا