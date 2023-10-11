شويغو يترأس اجتماعا حول زيادة قدرات طيران النقل العسكري

ترأس وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اجتماعا في أوليانوفسك مع إدارة الشركة الموحدة للصناعات الجوية، حول قضايا زيادة قدرات طيران النقل العسكري بالجيش الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن شويغو تفقد سير تنفيذ طلبية الدفاع الحكومية في شركة "أفيا ستار" المختصة في مجال إنتاج طائرات "إيل -76 إم د -90 أ" وصيانة وإصلاح طائرات An-124-100.

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ووفقا للوزارة، استعرض شويغو مع المشاركين في اللقاء، حالة وآفاق تطور طيران النقل العسكري.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن حجم عمل طيران النقل العسكري، تضاعف في الوقت الراهن بالمقارنة مع الأوقات الأكثر توترا في العهد السوفيتي. وشدد على ضرورة زيادة أسطول طائرات الطيران العسكري بفضل التعديل الأخير للطائرة إيل-76، التي تظهر خصائص قتالية ممتازة، ويجب مواصلة العمل لتحسين مواصفاتها وزيادة مداها وقدرة حمولتها.

ووفقا للوزير، يجب مضاعفة عدد طائرات النقل الثقيلة An-124 في روسيا بحلول عام 2025.

المصدر: تاس