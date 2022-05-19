قناص روسي يتلقى هدية من شركة خاصة

ستشهد العملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا قريبا تجربة بندقية القنص "دوميناتور".

وقد أفاد صانع الأسلحة الخفيفة الروسي المعروف، فلاديسلاف لوبايف على قناته "تليغرام" بأن بندقيته "دوميناتور" عيار 338LM ستخضع قريبا للاختبار في العملية العسكرية الروسية الخاصة حيث سيتلقاها أحد القناصين الروس.

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يذكر أن "دوميناتور" هي بندقية بعيدة المدى بأجزاء قابلة للاستبدال. وقد كشف عنها لأول مرة في منتدى الجيش – 2020" العسكري التقني. وتم تزويد البندقية بأجهزة تضمن تمويهها وتخفيها عن أنظار العدو. والمقصود بالأمر هو بصورة خاصة التوهج الناتج عن إطلاق النار وتسخين الماسورة.

وقد بلغ مدى العمل الفعال للبندقية 1500 متر، وزنها 8 كلغ، طولها 1380 ملم.

يذكر أن، فلاديسلاف لوبايف، كان قد أهدى في وقت سابق أحد المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بندقية القنص "المادة المضادة" بصفتها نسخة مبسطة لبندقية

"دوميناتور".

المصدر: روسيسكايا غازيتا