"المادة المضادة" تشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

قالت قناة تليغرام Lobaev Z إن صانع الأسلحة الخفيفة الروسي المعروف، فلاديسلاف لوبايف قدم هدية لمتطوع قنّاص قرر المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .

وسلمه بندقية القنص "المادة المضادة" عيار 338LM ومعها تجهيزات وماسورة إضافية.

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يذكر أن البنادق التي تصنع شركة "لوبايف" لا تُنتج على دفعات، وإنها معروفة بدقتها ومدى الرمي البعيد. وسبق لها ان حطّمت أرقاما قياسية عالمية ولكل بندقية مميزات.

أما بندقية القنص "المادة المضادة" عيار 338LM من طراز TSVL-8 М4 فقد كشف عنها لأول مرة في منتدى "الجيش – 2018". وإنها مخصصة لتنفيذ مهام سرية. وتم تزويدها بأجهزة تزيد من الإخفاء وتموّه اللهب والحرارة وصوت الطلقة.

فيما يتعلق بتسمية بندقية القنص فإنها تعود إلى مصطلح البنادق المضادة للمادة، ما يعني بنادق العيار الكبير قادرة على اختراق دروع المدرعات الخفيفة.

وتضمن بندقية القنص "المادة المضادة" الإصابة على مسافة 1200 متر، طول ماسورتها 500 ملم، وزنها 7100 غرام، سرعة تحليق الرصاصة 820 متر/ثانية.

وتساعد الأجزاء المصنوعة من التيتانيوم والأنبوب المصنوع من المادة البلاستيكية الكربونية في جعل البندقية متينة وقادرة على العطاء في مختلف الظروف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا