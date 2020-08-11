البنتاغون يختبر صاروخا فرط صوتي على قاذفة "بي - 52"

قامت قاذفة "بي - 52" الاستراتيجية بأول تحليق لها حاملة نموذجين من صاروخ AGM-183A فرط الصوتي.

Испытания прототипов гиперзвуковой ракеты AGM-183A на B-52. Фото: Edwards AFB pic.twitter.com/fEtDuAQ5o1 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 10, 2020

أفاد بذلك ناطق باسم قاعدة "أدوادز" الجوية الأمريكية في كاليفورنيا. وقال الناطق إن أحد النموذجين أرسل أثناء تحليق الطائرة إلى القاعدة معلومات الجاهزية.

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وأضاف أن التحليق أكد قدرة السلاح الجديد على التعامل مع أنظمة القاذفة والمراكز الأرضية.

وأعلن قائد سرب التجارب الجوية الـ419 المقدم، مايكل يونغفست، أن أفراد السرب ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق الاختبارات الجوية لصاروخ AGM-183A فرط الصوتي.

ويتوقع أن يقوم الصاروخ فرط الصوتي بأول تحليق مستقل نهاية العام الجاري.

أما النموذج الثاني للصاروخ فسبق له أن قام مرتين بتحليق على متن قاذفة "بي – 52".

يذكر أن AGM-183A عبارة عن صاروخ جوي فرط الصوتي مزود برأس قتالي مخروطي الشكل. وتم تصميمه خصيصا لسلاح الجو الأمريكي. وبمقدوره تدمير الأهداف البرية والبحرية.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف الصاروخ الجديد بأنه صاروخ خارق (سوبر – بوبر) لا يمتلكه أحد، ما أثار ضحك الصحفيين.

المصدر: سلاح روسيا