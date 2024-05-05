دينامو موسكو يهزم سوتشي في الوقت القاتل ويرتقي إلى صدارة الدوري الروسي

تغلب دينامو موسكو على ضيفه سوتشي بنتيجة 3-2 يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ27 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 53، ليسجلوا هدف التقدم عن طريق كونستانتين تيوكافين.

واستمر تقدم دينامو لمدة نصف ساعة قبل أن يدرك شاول غواريرابا هدف التعادل لسوتشي (83).

ولم تمر سوى دقيقتين فقط حتى أعاد بيتيلو فريقه دينامو للمقدمة مجددا (85)، لكن سوتشي لم يستسلم وضغط بقوة في الدقائق الأخيرة ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق إغناسيو سافيدرا.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أهدى مومي نجامالي الفوز لدينامو بتسجيله الهدف الثالث.

ورفع دينامو رصيده إلى 50 نقطة ليتقاسم الصدارة مع كراسنودار وزينيت بطرسبورغ لكن الأخير

سيكون بمقدوره الانفراد بالمركز الأول في حال فوزه على مضيفه فاكيل غدا الاثنين.

في المقابل، تجمد رصيد سوتشي عند 20 نقطة في المركز الـ16 الأخير.

المصدر:sport-interfax