أراوخو يرد على انتقادات غوندوغان لأدائه في لقاء سان جيرمان

رد مدافع برشلونة، رونالد أراوخو على الانتقادات التي وجهها له زميله إلكاي غوندوغان، بسبب طرده من لقاء باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وحصل أراوخو على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 29 بعد عرقلته لجناح سان جيرمان برادلي باركولا على مشارف المنطقة، حيث اعتبر الحكم أن المدافع الدولي الأوروغوياني حرم بشكل غير مشروع الجناح الفرنسي من فرصة واضحة للتسجيل.

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وكان برشلونة يتقدم في النتيجة بهدف دون رد قبل طرد أراوخو، لكن الفريق الباريسي تمكن بعدها من قلب الطاولة ليفوز بنتيجة 4-1 ويصعد لنصف نهائي دوري الأبطال.

وعقب المباراة، انتقد غوندوغان زميله أراوخو بسب حصوله على البطاقة الحمراء، حيث قال "أفضل تلقي هدف أو حتى السماح بتسديدة فردية. لا أعلم ما إذا كان وصل (أراوخو) إلى الكرة أم لا، لكن عليك أن تعطي فرصة لحارس المرمى لإيقافها، أو حتى السماح بدخول الهدف، لكن أن تترك الفريق بلاعب أقل مبكرا فهذا يقتلك في المباراة".

ورد أراوخو على انتقادات زميله بالقول: "أفضل أن أحتفظ بما أفكر فيه لنفسي. لدي مبادئ وقيم أعتقد أنه يجب احترامها".

وأضاف: "هذه اللعبة (لقطة حصوله على البطاقة الحمراء) تتوقف بشكل كبير على الحظ، إذا لم يحتسب الحكم خطأ، فلن يحدث شيء، وإذا فعل ذلك، فعليه أن يطردني"، مقرا بأنه "حزين" بشأن الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد أراوخو لخوض مباراة حاسمة أخرى مع برشلونة الأحد المقبل، وهذه المرة ضد الغريم ريال مدريد لحساب المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني.

ويتصدر الريال ترتيب الدوري بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة.

المصدر: وكالات