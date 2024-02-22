الحضري: أنا أفضل من ياسين بونو حارس منتخب المغرب

صرح الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضري، بأنه أفضل من ياسين بونو، حامي عرين المنتخب المغربي.

وقال الحضري الذي يشتغل حاليا كمدرب لحراس المنتخب السوري، في تصريح لقنوات "ssc" السعودية: "ياسين بونو أخي وحبيبي وبارك لي على التأهل (إلى الدور ثمن النهائي) مع منتخب سوريا في كأس آسيا 2023 وأرسل تحياته لكل حراس المرمى ولا زلنا على تواصل".

وأضاف: "أعتبر بونو من أفضل حراس المرمى في العالم وليس إفريقيا فقط".

وعن المقارنة بينهما قال الحارس الملقب بـ"السد العالي": "بونو لا يزال يلعب ولكنني اعتزلت، ولن أتحدث عن ألقابي ومبارياتي".

وأكمل صاحب الـ51 عاما: "عذرا يا ياسين. الحضري أفضل. عذرا يا بونو".

ويعد الحضري، الفائز بكأس الأمم الإفريقية أربع مرات مع مصر وهو رقم قياسي يتقاسمه مع مواطنه أحمد حسن، من أبرز حراس المرمى في تاريخ القارة الإفريقية.

ويعتبر الحضري أيضا أكبر لاعب شارك في تاريخ بطولة كأس العالم.

في المقابل، فإن الحارس بونو (32 عاما) تألق بشكل لافت في مونديال 2022 وقاد منتخب بلاده للتأهل للمربع الذهبي، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ هذا الدور في المسابقة العالمية.

كما نافس بونو، الفائز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية الإسباني الموسم الماضي، على جائزة أفضل حارس في العالم لعام 2023.

المصدر: وكالات