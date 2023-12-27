بسبب تعليق عن ميسي.. صورة لرونالدو مع مكغريغور تشعل مواقع التواصل

لاقت صورة لكريستيانو رونالدو مع البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور، تفاعلا واسعا بعدما طلب النجم البرتغالي من متابعيه وضع أفضل تعليق على الصورة.

والتقطت الصورة خلال حضور رونالدو وماكغريغور فعاليات موسم الرياض ليلة السبت الماضي.

Cristiano Ronaldo & Conor McGregor. 😂🐐pic.twitter.com/qoB2kY3TMq — Dr Yash  (@YashRMFC) December 23, 2023

وجلس رونالدو بجانب ماكغريغور، حيث تجاذب النجمان أطراف الحديث وتبادل الضحكات، وقام النجم البرتغالي بعدها بنشر صورته مع المقاتل الإيرلندي السابق عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وطلب رونالدو من متابعيه على "إنستغرام" وضع أفضل تعليق لصورته مع ماكغريغور وهما يضحكان.

واستغل عشاق "الدون" الفرصة للاستهزاء بالغريم التقليدي لنجمهم المفضل، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وجاء في تعليق لأحد الرواد والذي حظي بتفاعل واسع وحصل على أكثر من 47 ألف إعجاب: "عندما قالوا إن ميسي أفضل من رونالدو!".

وحظيت الصورة بإعجاب أكثر من 11 مليون شخص إلى جانب 114 ألف تعليق وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من نشرها.

المصدر: goal + RT