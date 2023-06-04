شاهد.. هالك يفاجئ الفريق الخصم ويسجل هدفا مذهلا من ركلة حرة من منتصف الملعب

سجل المهاجم البرازيلي المخضرم هالك، هدفا مذهلا خلال مباراة فريقه أتلتيكو مينيرو ضد كروزيرو، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتحصل أتلتيكو مينيرو، في الدقيقة 27 على ركلة حرة على بعد حوالي 10 ياردات من منطقة جزاء كروزيرو، وانبرى لها هالك.

HULK, STOP THAT! 😳



An audacious free kick from the Brazilian. 💥 pic.twitter.com/OBWcxDTt5q — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 3, 2023

ولم يكلف لاعبو كروزيرو عناء لتشكيل جدار للتصدي لهالك لأن الكرة كانت بعيدة عن مرماهم ولم يتوقعوا أن يقوم المهاجم المخضرم بتسديد الكرة مباشرة على المرمى.

ولكن هالك سدد بيسراه كرة صاروخية لا تصد ولا ترد لتستقر على يسار الحارس الذي ارتمى على الكرة لكنه فشل في التصدي لها بسبب قوة التسديدة.

واشتهر هالك الذي سيبلغ عامه الـ37 في يوليو المقبل، منذ أن كان لاعبا في صفوف نادي بورتو البرتغالي وزينيت الروسي وحتى في منتخب البرازيل، بتسديداته القوية والتي لطالما سجل منها أهدافا جميله من مسافات بعيدة.

وسجل هالك، الذي خاض 47 مباراة دولية مع منتخب بلاده، 19 هدفا في 29 مباراة مع أتلتيكو مينيرو في عام 2023 ويبقى هدف الأمس الأجمل بينها.

المصدر: givemesport.com