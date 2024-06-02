ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصدر في حلف "الناتو" أن كييف تشتكي من خطة "الناتو" لتخصيص صندوق بمبلغ 100 مليار دولار لأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن المصدر أن "الحلف لن يقوم في الواقع بتحويل أموال جديدة إلى أوكرانيا، لكنه يتحدث عن الأموال المخصصة لذلك بالفعل ولن يضيف سوى القليل".

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وأشارت إلى أن "الناتو يعتقد أنه من خلال تكرار الموارد المالية الموعودة بالفعل، سيكون من الممكن زيادة كفاءة تنسيق نقلها إلى كييف".

كما أكدت الصحيفة أن "مؤيدي مثل هذه الخطة يريدون ضمان أن جميع دول الحلف ستقدم مساهمة عادلة لمساعدة أوكرانيا على أساس الإمكانات الاقتصادية لكل منها".

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اقترح في وقت سابق، إنشاء صندوق جديد بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا على مدار خمس سنوات، كجزء من خطة سيتم دراستها في قمة الحلف شهر يوليو بواشنطن.

وأكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، في وقت سابق، أن بلاده ترفض هذا المقترح، وستكافح حتى لا تشارك في هذا الجنون.

وتسعى هذه الدول من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: RT + صحيفة "فايننشال تايمز"