جود ترامب يتوج ببطولة للبلياردو (فيديو)

توّج بطل العالم الحالي للعبة البلياردو "سنوكر"، الإنجليزي جود ترامب، البالغ 29 عاما، بلقب بطولة "World Open"، التي أقيمت في مدينة "يو شان" الصينية.

وتغلب ترامب في المباراة النهائية على منافسه التايلاندي "Thepchaiya Un-Nooh"، بنتيجة (10-5).

"That is Judd Trump at his best!" 👏



The world champion looks truly unstoppable at the moment 💪



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وأحرز جود ترامب (30 عاما) اللقب السادس له في العام 2019، بما فيها بطولة كأس العالم، وحصد نحو مليون و400 ألف يورو من هذه الانتصارات.

المصدر: وكالات