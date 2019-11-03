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جود ترامب يتوج ببطولة للبلياردو (فيديو)

الرياضة

جود ترامب يتوج ببطولة للبلياردو (فيديو)
Gettyimages.ru
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توّج بطل العالم الحالي للعبة البلياردو "سنوكر"، الإنجليزي جود ترامب، البالغ 29 عاما، بلقب بطولة "World Open"، التي أقيمت في مدينة "يو شان" الصينية.

وتغلب ترامب في المباراة النهائية على منافسه التايلاندي "Thepchaiya Un-Nooh"، بنتيجة (10-5).

وأحرز جود ترامب (30 عاما) اللقب السادس له في العام 2019، بما فيها بطولة كأس العالم، وحصد نحو مليون و400 ألف يورو من هذه الانتصارات.

المصدر: وكالات 

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