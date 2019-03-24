"أمير البرد" يقفز من ارتفاع 4 كم ودرجة حرارة 30 تحت الصفر

سجل الروسي أوليغ ريزانوف الملقب بـ "أمير البرد" رقما قياسيا عالميا جديدا بعد أن قام بالقفز بالمظلة في ياقوتيا بالشرق الأقصى الروسي وهو يرتدي سروالا قصيرا فقط.

وأعلن المكتب الصحفي لاتحاد المظليين لجمهورية ياقوتيا (ساخا) الروسية أن ريزانوف قام أمس السبت بمدينة ياقوتسك بالقفز بالمظلة من ارتفاع 4.1 ألف متر، ليحقق بذلك الرقم القياسي العالمي الـ12 له.

وقالت: "تم القيام بالقفز في الساعة 10:00 صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، وكل ما كان يرتديه الرياضي أثناء القفز هو سروال قصير وخوذة السلامة. وكانت درجة الحرارة في هذا اليوم تبلغ 23 درجة تحت الصفر، وفي الطبقات العليا نحو 30 درجة تحت الصفر".

ونشر "أمير البرد" نفسه صور تحضيراته للقفز على صفحته في إنستغرام.

المصدر: نوفوستي