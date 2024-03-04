إطلاق Crew Dragon مع رائد فضاء روسي إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت ناسا عن إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه المركبة الفضائية المأهولة Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وتشير ناسا إلى أن المركبة الفضائية Crew Dragon وهي تحمل على متنها طاقم المهمة Crew-8 ومعهم رائد الفضاء الروسي ألكسندرغريبينكين، أطلقت من مطار مركز كيب كينيدي الفضائي في الساعة 22.53 بالتوقيت المحلي (الساعة 6.53 صباح يوم 4 مارس بتوقيت موسكو) ومن المتوقع أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية يوم 5 مارس.

ويذكر أن إطلاق المركبة تأجل عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويضم طاقم المركبة بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي كل من مايكل بارات، وماثيو دومينيك، وجانيت إيبس.

وتجدر الإشارة، إلى أن ألكسندر غريبينكين هو رابع رائد فضاء روسي يصعد إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية، بموجب اتفاق التعاون بين مؤسسة "روس كوسموس" وناسا، بعد آنا كيكينا وأندريه فيديايف وقسطنطين بوريسوف.

المصدر: تاس