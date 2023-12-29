الجانبان الروسي والأمريكي يقرران تمديد اتفاقية الرحلات الفضائية المتبادلة حتى عام 2025

تخطط مؤسسة "روس كوسموس" الروسية الفضائية ووكالة "ناسا" الأمريكية لتمديد معاهدة الرحلات الفضائية المتبادلة التي تتحقق وفقا لبرنامج محطة الفضاء الدولية، وذلك لغاية عام 2025 ضمنا.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لـ"روس كوسموس" وقالت:" بغية الحفاظ على سلامة تشغيل محطة الفضاء الدولية بكاملها وضمان وجود ممثل واحد على أقل تقدير عن "روس كوسموس" في القطاع الروسي وممثل واحد عن "ناسا" في القطاع الأمريكي للمحطة تم الاتفاق على مواصلة الرحلات الفضائية المتبادلة لغاية عام 2025 ضمنا (حتى مطلع عام 2026).

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يذكر أن مدير عام "روس كوسموس" يوري بوريسوف كان قد أفاد في سبتمبر الماضي بأن "روس كوسموس" و"ناسا" بصدد إعداد اتفاقية إضافية جديدة ستكمل معاهدة الرحلات الفضائية المتبادلة إلى محطة الفضاء الدولية بين الجانبين الروسي والأمريكي لغاية عام 2025.

وحسب بوريسوف فإن رائد الفضاء الروسي ألكسندر غريبيونكين يتوقع أن يرسل إلى محطة الفضاء الدولية في مارس عام 2024 على متن مركبة "دراغون" الفضائية المأهولة. أما الطواقم الفضائية الأخرى لعام 2025 فسيتم تشكيلها لاحقا.

وجدير بالذكر أن الحكومة الروسية كانت قد وافقت في أكتوبر الماضي على إجراء محادثات بين "روس كوسموس" و"ناسا" بشأن توقيع اتفاقية ثانية مكملة للمعاهدة الروسية الأمريكية.

وكان رئيس فريق رواد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو قد أفاد في 15 يوليو عام 2022 بأن الاتفاقية تقضي بـ3 رحلات فضائية للرواد الروس على متن مركبة "دراغون". وأعلنت "روس كوسموس" في مارس الماضي عن زيادة عدد الرحلات الفضائية المتبادلة.

المصدر: تاس