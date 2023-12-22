مركبة Cargo Dragon تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود نحو الأرض

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Cargo Dragon انفصلت بنجاح عن المحطة الفضائية، وذلك بعد أن أجّلت عملية انفصالها عدة مرات.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"انفصلت مركبة الشحن Cargo Dragon التابعة لشركة SpaceX بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية واتجهت نحو الأرض".

وأضاف البيان :"جرت عملية انفصال المركبة عن المحطة يوم الخميس 21 ديسمبر، تمام الساعة 17:05 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (صباح الجمعة 22 ديسمبر، الساعة 01:05 بتوقيت موسكو)، ومن المتوقع أن تصل إلى الأرض بعد حوالي 19.5 ساعة من موعد الانفصال، حاملة على متنها عينات من التجارب العلمية التي أجريت على متن المحطة".

وكانت شركة "سبيس إكس" قد أطلقت Cargo Dragon إلى الفضاء في 10 نوفمبر الماضي تمام الساعة 04:28 بتوقيت موسكو، وأرسلتها على متن صاروخ من نوع Falcon 9 تم إطلاقه من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

تعتمد الولايات المتحدة حاليا نوعين من المركبات لشحن البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، هما مركبات Cargo Dragon المتعددة الاستخدام التي طورتها شركة "سبيس إكس"، ومركبات Cygnus التي توصل البضائع إلى المحطة وتعود نحو الأرض لتحترق في غلافها الجوي.

المصدر: تاس