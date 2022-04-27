روسيا تدعم منظومة "غلوناس" الملاحية بأقمار متطورة

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة الفضائية في روسيا أن الخبراء في البلاد يحضرون لإطلاق قمر من جيل جديد لدعم منظومة "غوناس" الملاحية.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية قال المصدر: "من المقرر أن تطلق روسيا قمر Glonass-K2 من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض في سبتمبر العام الجاري، أقمار الجيل الجديد ستزيد من دقة وكفاءة منظومة غلوناس المخصصة لتحديد المواقع".

وكانت مصادر في مؤسسة"ريشيتنيوف" الروسية لصناعات الفضاء قد ذكرت سابقا أن إطلاق قمر Glonass-K2 الجديد كان من المخطط له في مايو العام الحالي لكن العملية تأجلت حتى النصف الثاني من السنة.

ومن جهته ذكر كبير المصممين المشرفين على تطوير منظومة"غوناس" الروسية، سيرغي كاروتين أن أقمار Glonass-K2 ستوفر دقة كبيرة في تحديد المواقع، وستتمتع بمعدل خطأ لا يتجاوز الـ 30 سم.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أقمار Glonass -K و Glonass-K2 الجديدة تتمتع بقدرة أكبر على إرسال الإشارات ودقة أكبر في تحديد المواقع مقارنة بأقمار Glonass-M، كما أن مدة خدمتها الفعلية في الفضاء ستصل إلى 10 سنوات.

وتعتبر Glonass حاليا المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم، وبدأت روسيا بتطوير هذه المنظومة منذ العام 1976، واعتبارا من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إليها، وبحلول عام 2010 حققت المنظومة تغطية بنسبة 100٪ لأراضي روسيا، وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24، أتاحت تغطية شاملة للكرة الأرضية.

المصدر: فيستي