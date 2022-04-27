رواد "روس كوسموس" يتجهزون لمهمة جديدة في الفضاء المفتوح

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية يتجهزون لتنفيذ مهمة جديدة في الفضاء المفتوح قريبا.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف: "خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة أجرينا نحن رواد روس كوسموس المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية تدريبات وتحضيرات للمهمة القادمة التي سننفذها في الفضاء المفتوح، وتدربنا على التعامل مع ذراع ERA الآلية التابعة للمحطة.. شاركني في التدريبات الرائد الروسي، سيرغي كورساكوف، والذي سيتولى عملية التحكم بالذراع أثناء المهمة المنتظرة".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الرواد الروس من المفترض أن يخرجوا من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في 28 أبريل الجاري، وسينفذون خلال مهمتهم القادمة بعض الأعمال المخصصة لإعداد ذراع ERA الآلية لتعمل مع القسم الروسي التابع للمحطة.

ومن المفترض أن ينفذ المهمة الجديدة رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف الذي نفذ 4 مهمات في الفضاء المفتوح من قبل، والرائد الروسي أوليغ ماتفييف الذي ستكون هذه المهمة هي الثانية له خارج المحطة.

المصدر: فيستي