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مصر.. إنقاذ منطقة المنيب في الجيزة من "كارثة محققة"

مجتمع

مصر.. إنقاذ منطقة المنيب في الجيزة من
Globallookpress
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امكنت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة الجيزة من إنقاذ سكان منطقة المنيب من كارثة محققة عقب وقوع تسرب من ماسورة غاز واشتعاله، حيث تم إخماد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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وفي التفاصيل، تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من رئيس مباحث المحافظة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود كسر بماسورة غاز فرعية بأحد الشوارع بمنطقة المنيب.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن والحماية المدنية وتبين كسر بماسورة غاز أسفل الأرض واشتعالها.

وعملت السلطات على إخماد الحريق، فيما قامت شركة الغاز بإصلاح الكسر دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وجارٍ الوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: "صدى البلد"

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