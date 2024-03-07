"أصدقاء مصر".. الأمن المصري يكشف شركة وهمية وصفحة تدار من لبنان مختصة بـ"النصب على العراقيين"

أمرت جهات التحقيق في محافظة الجيزة المصرية، بحبس مواطن سوري الجنسية ومواطنة مصرية، ينتميان إلى تنظيم عصابي عابر للحدود استهدف النصب على السياح العراقيين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وحررت السلطات المختصة للمتهمين "فيش" وتشبيه، وطلبت النيابة صحيفة سوابقهم الجنائية، وتم تحريز هواتفهم المحمولة المستخدمة في عمليات النصب والمراسلات مع الضحايا من السياح العراقيين.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من سياح عراقيين عقب وصولهم إلى مصر، بتعرضهم للنصب من شركة "أصدقاء مصر" للسفر والسياحة، وذلك عقب اتفاقهم معها على تنظيم برامج سياحية وحجز فنادق بمدن شرم الشيخ والقاهرة، وتعاملهم معها عن طريق الصفحة وأرقام هواتف للحجز وإرسال أموال لهم بالدولار عن طريق شركة "ويسترن يونيون" لتحويل الأموال، وبعد وصولهم إلى مصر فوجئوا بإغلاق مندوب الشركة للأرقام التي تواصلوا معها.

وعملت السلطات المصرية وأجهزة الأمن على فحص تفاصيل البلاغ، حيث أكدت التحريات والمعلومات صحة البلاغ.

وباستخدام التقنيات الحديثة، تم التوصل وتحديد هوية المتهمين، ونجحت أجهزة الأمن في القبض على اثنين من المتهمين سوري وفتاة.

وتبين عدم وجود شركة بهذا الاسم، وأن زعيم العصابة سوري الجنسية، يدير صفحات وأنشطة التشكيل العصابي من لبنان، ويستهدف ضحاياه من العراق من الراغبين في تنظيم رحلات سياحة دينية وترفيهية إلى مصر.

المصدر: "القاهرة 24"