"اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حاجة".. نجيب ساويرس يهاجم عمرو أديب بخصوص محمد فؤاد

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تصريحات الإعلامي عمرو أديب، حول وجود حملات لمهاجمة الفنانين المصريين خلال تواجدهم بحفلات في السعودية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال نجيب ساويرس معلقا على تصريحات عمرو أديب: "كلامك مش في محله>>الولاء الأول لبلدك بغض النظر عن مصالحك… خانه التوفيق".

وأضاف ساويرس: "مصر أم الدنيا ولو مرضت أو تعبت تظل أم الدنيا واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في أي حاجة!! مع احترامي للمملكة وكل التطور اللي بيحصل فيها".

كلامك مش في محله الولاء الأول لبلدك بغض النظر عن مصالحك … خانه التوفيق مصر ام الدنيا و لو مرضت او تعبت تظل ام الدنيا و اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في اي حاجة !!!! مع احترامي للمملكة و كل التطور اللي بيحصل فيها https://t.co/JyI0kY4564 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 26, 2023

وخلال برنامجه "الحكاية"، تطرق الإعلامي عمرو أديب، إلى الانتقادات التي تعرض لها الفنان محمد فؤاد بعد حفله الغنائي الأخير في مدينة جدة، والذي شهد إطلاقه تصريحا لافتا وصف فيه الجمهور السعودي بأنه الأعظم.

وقال عمرو أديب معلقا: "اللي حصل مع محمد فؤاد حصل مع كل الفنانين اللي سبقوه وغنوا في السعودية.. الفنان ده حبيبك .. حتى لو قال كلمة زيادة شوية أو خانه التعبير، يا أخي ده ابن بلدك..كل ما نروح حفلة في الرياض يحصل هجوم على الفنان اللي موجود.. حصلت 20 مرة.. كل مرة بنبقى مستنين الضرب هيجي فين.. بيحصل هجوم فظيع ومريع على السوشيال ميديا".

ورأى أديب أن الانتقادات التي يتعرض لها الفنانون لا تخص الأداء الفني، حيث أوضح قائلا: "كل واحد يروح يغني يتقطع حتت.. مش علشان الحفلة وحشة ولا المزيكا ولا المسرح ولا القناة..يسيبوا كل حاجة في الحفلة والتعب اللي فيها ويمسكوا في كلمة.. وتتلف في دوائر وشتيمة غير طبيعية"، معتبرا أن "الهجوم الذي يتعرض له الفنانون لا يحدث إلا في الحفلات التي تُقام في السعودية".

وأكمل: "بيروحوا دبي والكويت وتركيا مفيش حد بيقطع فيه..لما تكون في الرياض بقى يحصل فيهم كده".

وخلال إحيائه حفلا غنائيا ضخما في موسم جدة 2023، وجه الفنان المصري محمد فؤاد رسالة إلى الجمهور السعودي، حيث قال: "حلم أننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض..السعودية ساكنة جوة قلب كل الوطن العربي.. الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده".

هذا وأثارت إطلالة الفنان المصري أحمد سعد على مسرح بنش مارك، ضمن حفلات موسم جدة في السعودية، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بقميص أسود له أكمام شفافة، وانتقده البعض بشدة، فيما أشاد آخرون بأدائه في الحفل.

المصدر: "الشروق" + RT