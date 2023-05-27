الفنان المصري محمد فؤاد يوجه رسالة جديدة بعد انتقادات بشأن تصريحاته في السعودية

أعرب الفنان المصري محمد فؤاد عن سعادته بإحيائه حفلا ضمن حفلات موسم جدة بالسعودية، بالتعاون مع الفنان أحمد سعد.

ويتعرض محمد فؤاد لانتقادات في مصر بسبب ما اعتبره رواد التواصل الاجتماعي وأعلاميون "تجاهلا" للشعب المصري، عندما قال خلال حفلة جدة في السعودية "حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوة كل قلب في الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغُنا بعد الاستقبال ده".

وفي تصريح جديد، وعلى هامش المؤتمر الصحفي لحفل جدة، قال محمد فؤاد: "السعودية فوق الجميع بحبكم.. أرض الطهارة.. بلد الجميع وبلد الكل، وعزيزة على كل عربي وكل مسلم... بحيي شعب مصر إنه عمل محمد فؤاد وغير محمد فؤاد لحد ما بقينا نجوم، ونتشرف نغني لأهلنا هنا في السعودية وشايلنا على كفوف الراحة وربنا يبارك فيهم ويارب ديما في رفعة المملكة وقادتها".

وأضاف: "اللي ميحبش السعودية يبقى في قلبه مرض.. أنتم الشمعة المضيئة اللي بنمشي وراها طول حياتنا لغاية لقاء ربنا عز وجل.. الكرم سماتكم"، في حين مازحه الفنان أحمد سعد قائلا: "أنا عايز أشكر شوية في السعودية عشان ربنا يكرمني.. أنا نفس كلام أستاذ محمد فؤاد، إيه الناس الحلوة دي".

واستطرد الفنان محمد فؤاد: "كان نفسنا في أمنية كلنا كفنانين يكون فيه شركة بهذا الشكل، بعيدا عن الإمكانيات.. التعامل الإنساني والتنظيم رائع.. هكذا تكون الفعاليات والمهرجانات والشيء اللي يشرف ويرفع لفوق وعمره ما ينزل لتحت.. اتشرفت إني أكون في بلدي الثاني السعودية.. وبتمنى من كل قلبي ميبقاش فيه انقطاع عن بلدنا الثاني السعودية وأحيي شعب مصر كله من هنا".

وكان الإعلامي المصري الشهير محمد الباز، قد هاجم الفنان محمد فؤاد، على خلفية تصريحات خلال حفل جدة، كما انتقد إطلالة المطرب أحمد سعد خلال نفس الحفل.

المصدر: "القاهرة 24" + "المصري اليوم"