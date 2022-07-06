عسكري أوكراني يصب جام غضبه على كلبة وجرائها عند محطة وقود في دنيبر

قام رجل يرتدي ملابس عسكرية، في مدينة دنيبر الأوكرانية، بإطلاق الرصاص من بندقية حربية على كلبة وجراء عند محطة لتعبئة الوقود.

وظهر في لقطات كاميرات المراقبة، أن مجموعة الحيوانات لم تظهر أي علامات عدائية بتاتا تجاه المسلح.

ووفقا لبعض وسائل الإعلام المحلية، لسبب ما، رفضت المحطة تعبئة سيارة المجرم بالوقود وهو ما أثار غضبه وقرر صب جام انتقامه على الحيوانات البائسة.

من جانبه أكد فالنتين ريزنتشينكو، حاكم المقاطعة الأوكرانية حيث وقع الحادث، أن الجاني ينتمي إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وشدد الحاكم، على قناته في تيليغرام، على أن العسكري المذكور، في طريقه حاليا إلى مدينة باخموت وسيتم اعتقاله فور العثور عليه، ومن ثم تسليمه للسلطات العسكرية التي ستقرر كيفية التصرف معه.

المصدر: وكالات