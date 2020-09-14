تغريم موكب زفاف جزائري في فرنسا بنحو 8 آلاف يورو

انتهت مسيرة موكب سيارات حفل زفاف جزائري في فرنسا إلى تفريق الموكب من طرف الشرطة وتوجيه 87 مخالفة لأفراده بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 8 آلاف يورو.

كما من المحتمل خصم 54 نقطة من نقاط رخص سياقة المدعوين، فضلا عن إلغاء البلدية حفل عقد القران.

وقعت الحادثة السبت الماضي في بلدة شيل القريبة من العاصمة باريس عندما كان موكب السيارات متوجها بعد ظهر السبت إلى مقر البلدية حيث يلتقي كل المشاركين لحضور حفل عقد القران.

لكن تجاوزات قانون المرور من طرف سائقي سيارات الموكب، حسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، غيرت المشهد. فقد أخبرت البلدية العريس وزوجته بمجرد وصولهما بأن حفل الزواج المدني تم إلغاؤه بقرار يعد سابقة في تاريخ هذه البلدية.

وتضيف الصحيفة الفرنسية أن قانونا صدر في شهر أبريل 2017 بشأن السير الحسن لحفلات الزواج المدني يبيح عملية الإلغاء عندما لا تحترم شروطه.

وقال رئيس البلدية إن "الزفاف حفل، لكنه قبل كل شيء المؤسسة الجمهورية يجب احترامها. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح لحفل زواج بمثل هذه الأفعال الخطيرة".

من جهتها، رفضت العروس رحمة تحميلها وزوجها أخطاء المرور التي ارتكبها آخرون مستنكرة الإهانة التي تعرضا لها. وقالت "إننا ندفع ثمن أخطاء غيرنا" مضيفة أنها تعتقد بأن قرار البلدية سببه "كوننا من أصل جزائري"، هو ما نفته البلدية.

المصدر: صحيفة لوباريزيان/وسائل إعلام فرنسية