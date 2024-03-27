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محكمة روسية تقرر حبس أفراد خلية دينية متطرفة

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محكمة روسية تقرر حبس أفراد خلية دينية متطرفة
Globallookpress
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أصدرت محكمة منطقة لينينسكي في مدينة روستوف على الدون الروسية قرارا بحبس 4 أشخاص منتمين إلى طائفة "اللا آيات" الدينية المحظورة والمدرجة على قائمة المنظمات المتطرفة في روسيا.

وحكمت المحكمة يوم الأربعاء بحبس رجلين وامرأتين حتى 24 مايو المقبل، إضافة إلى وضع امرأة أخرى من أفراد الخلية قيد الإقامة الجبرية.

وتشير الوثائق القضائية إلى أن أحد السكان المحليين البالغ 65 عاما من العمر نظم خلية لأتباع طائفة "اللا آيات" في روستوف على الدون، وكان يشجع أشخاصا آخرين على الانضمام إلى الخلية.

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وحسب الوثائق، فإن أنشطة الخلية كانت تجري بالتنسيق مع جهات أجنبية.

وأثناء عمليات التفتيش في منازل المشاركين في الخلية تمت مصادرة مطبوعات متطرفة ووثائق تؤكد انتماء المواطنين إلى المنظمة المتطرفة.

يذكر أن "اللا آيات" هي طائفة دينية ظهرت في كازاخستان في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي وانتشرت على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. وكان مؤسسها يمارس طقوسا سحرية ويدعي القدرة على علاج الناس من خلال الشعوذة.

المصدر: تاس

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