روستوف.. الأمن الروسي يعتقل 6 متطرفين يجندون مواطنين بإشراف خارجي

قبضت هيئة الأمن الفدرالية الروسية بالتعاون مع وزارة الداخلية على قيادي و5 أعضاء في منظمة "ايلي-آيات" المتطرفة في مقاطعة روستوف على نهر الدون ووجهت لهم تهما بالنشاط المتطرف.

وقالت الهيئة في بيان مشترك مع مركز مكافحة التطرف التابع لمديرية وزارة الداخلية الروسية في روستوف على نهر الدون: "تم اعتقال قيادي في منظمة إيلي-آيات المتطرفة (المحظورة في روسيا الاتحادية) و5 أعضاء فيها كانوا يعملون على تجنيد السكان المحليين ضمن صفوفهم تحت وصاية خارجية".

وأضاف البيان: "تم تنسيق كافة الأنشطة الإجرامية لهذا التنظيم المتطرف من الخارج، وكذلك التحويلات المالية أيضا. وتم تحديد قائد الخلية و5 أعضاء نشطين كانوا يتبعون سياسة تجنيد عدائية بين السكان. وهم الآن قيد الاعتقال".

كما أوضحت وكالات إنفاذ القانون الروسية أن قسم التحقيق التابع للجنة التحقيق الروسية في المقاطعة فتح قضية جنائية بموجب نص المادة 282.2 (تنظيم أنشطة منظمة متطرفة) من القانون الجنائي الروسي.

ويعتبر تنظيم ايلي-آيات مذهبا دينيا نشأ في أواخر الثمانينات في كازاخستان، أسسه شخص من قرية تشوندجا في مقاطعة ألماتا، ويبلغ عدد أتباع هذا التنظيم عشرات الآلاف، منتشرون في بلدان ما بعد الاتحاد السوفيتي.

المصدر: تاس