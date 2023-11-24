بوليانسكي: استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي غير واقعي

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أمر غير واقعي.

وقال بوليانسكي في حديث لإذاعة "فيستي إف إم"، يوم الجمعة، إن "هذا لشعبوية بحتة، لأن المساس بمثل هذه الصلاحيات الأساسية لمجلس الأمن الدولي، المثبتة في ميثاق الأمم المتحدة أمر غير واقعي".

وأضاف: "إذا تم إدراج أي تغيير جذري على الأمم المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى إعادة هيكلة المنظمة بالكامل، وتعديل الميثاق وإلى آخره. وفي الحقيقة ستكون هذه منظمة مختلفة".

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وتابع: "نعم، هناك أناس يودون ألا تكون روسيا هناك... لكن الجميع يدركون أن هذا هو الهيكل الأساسي للأمم المتحدة. وإذا حاول أحد هدمه، فإن ذلك سيؤدي إلى هدم المنظمة كلها. ولا يهتم أحد بذلك".

وأشار إلى أن إصلاح الأمم المتحدة يتطلب إجماعا أو وضعا قريبا من الإجماع، وأن صلاحيات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لن يتم المساس بها، مؤكدا أن روسيا لن توافق على مجرد أي صيغة للإصلاح.

المصدر: تاس