بالفيديو.. إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من غواصة نووية روسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام غواصة "تولا" النووية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سينيفا"، وذلك في إطار تدريبات لقوات الردع الاستراتيجية الروسية.

وأوضحت الدفاع الروسية أن الصاروخ أطلق من حوض بحر بارنتس بشمال غرب البلاد إلى ميدان كورا بكامتشاتكا في أقصى شرقها.

أعلن الكرملين عن إجراء تدريبات لقوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس البلاد فلاديمير بوتين، جرى خلالها إطلاق صواريخ باليستية وكروز عابرة للقارات من بينها صاروخ "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية، وكذلك صاروخ "سينيفا" من بحر بارنتس، كما شاركت الطائرات بعيدة المدى من طراز Tu-95MS في تنفيذ المهام، حيث أطلقت صواريخ كروز جوا.

المصدر: RT