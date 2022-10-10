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التشكيلات الأوكرانية تقصف بالمدفعية أراضي جمهورية دونيتسك 43 مرة خلال يوم

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التشكيلات الأوكرانية تقصف بالمدفعية أراضي جمهورية دونيتسك 43 مرة خلال يوم
ria.ru
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قصفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية جمهورية دونيتسك الشعبية 43 مرة في غضون يوم، وأطلقت 166 قذيفة.

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جرحى في جمهورية دونيتسك نتيجة قصف أوكراني اليوم الماضي

وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 43 واقعة إطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. وفي اتجاه دونيتسك، استخدم العدو مدفعية من عياري 155 ملم و152 ملم. وفي اتجاه غورلوفسكوي، مدفعية من عياري 155 ملم و152 ملم، وقذائف هاون عيار 120 ملم، وأطلقت بذلك 166 من مختلف الذخائر".

 وأضاف المكتب التمثيلي أن أربع مناطق سكنية في الجمهورية تعرضت للقصف وهي دونيتسك، وزايتسيفو، وغورلوفكا، وياسينوفاتايا، فيما سجلت الهيئة في اليوم السابق 51 قصفا من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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