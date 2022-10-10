جرحى في جمهورية دونيتسك نتيجة قصف أوكراني اليوم الماضي

قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن 5 مواطنين مدنيين أصيبوا بجروح خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

وأضافت القيادة في بيانها اليوم: "خلال اليوم الماضي، في الفترة من الساعة 08.00 من يوم 9 أكتوبر حتى 08.00 من يوم 10 أكتوبر، أصيب خمسة مدنيين بجروح في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بسبب قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية".

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ولم يكشف البيان عن المناطق التي تعرضت للقصف ولا عن الدمار والأضرار المادية التي نجمت عنه.

وتستهدف قوات نظام كييف بشكل متواصل المناطق السكنية، ما يحول حياة المدنيين إلى مأساة يومية.

المصدر: نوفوستي