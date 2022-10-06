بيسكوف: قادة بلدان رابطة الدول المستقلة سيلتقون يوم 7 أكتوبر في بطرسبورغ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن قادة بلدان رابطة الدول المستقلة سيلتقون يوم 7 أكتوبر في مدينة بطرسبورغ.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "غدا سيعمل الرئيس فلاديمير بوتين في بطرسبورغ . ومن هناك سيجري الرئيس عدة محادثات هاتفية دولية كان مخططا لها سابقا. لاحقا سنبلغكم بالتفاصيل. كذلك سيعقد الرئيس بوتين في منتصف النهار لقاء غير رسمي مع قادة بلدان رابطة الدول المستقلة".

ووفقا لممثل الكرملين، سيعقد اللقاء في قصر كونستانتينوفسكي ببطرسبوغ. ووصف بيسكوف ذلك بأنه حدث مهم للغاية في سياق الاستعدادات لقمة رابطة الدول المستقلة الأسبوع المقبل.

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ولم يستبعد بيسكوف أن يقوم زعماء دول الرابطة بتهنئة الرئيس بوتين بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف يوم 7 أكتوبر.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس سينهمك في العمل يوم الجمعة، "أما فيما يتعلق بالشؤون العائلية، فهذا موضوع منفصل. وكما تعلمون، نحن عادة لا نحب الحديث عن الموضوع".

المصدر: نوفوستي