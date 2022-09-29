بوتين: الغرب يحاول تأجيج الصراعات في رابطة الدول المستقلة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع ممثلي أجهزة أمن واستخبارات رابطة الدول المستقلة، بأن الدول الغربية تحاول إثارة الصراعات في دول الرابطة.

وقال بوتين: "متابعة لأهدافهم فإن خصومنا الجيوسياسيين كما قلنا مؤخرا، مستعدون لفضح الجميع، أي شخص، أي دولة، لتحويلها إلى بؤرة الأزمة، وإثارة ثورة ملونة وإطلاق العنان لمجازر دموية شاهدنا هذا أكثر من مرة".

وأضاف، يتم ذلك من أجل منع تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا، يحاول الغرب إعادة تأجيج الصراعات القديمة، وخلق مشاكل وأزمات جديدة.

وأوضح أن "الهيمنة أحادية القطب تنهار بلا هوادة. حقيقة يرفض الغرب بشكل قاطع الاعتراف بها. ونحن نرى كل ما ينتج عن ذلك".

وشدد بوتين على أن الأمن الخارجي والاستقرار الداخلي، هما الشرطان الأساسيان للتطور التدريجي لدول المنطقة، وحث على تحليل المخاطر الأمنية للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وتعزيز الدعم المتبادل.

المصدر: نوفوستي