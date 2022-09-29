الدفاع الروسية: تحييد بطارية "هيمارس" وإسقاط طائرتين للجيش الأوكراني

قامت القوات الروسية بقمع بطارية راجمات "هيمارس"، وإصابة بطارية "هاوتزر" M777، أمريكية الصنع، وإسقاط طائرتين "ميغ-24" و"ميغ-29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني.

أعلنت عن ذلك وزارة الدفاع الروسية في إطار تقريرها اليومي عن التقدم المحرز ليوم الخميس، 29 سبتمبر، حيث تلا البيان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من خلال الضربات عالية الدقة من قصف مواقع وحدات المرتزقة الأجانب "الفيلق الأجنبي" في منطقة قرية "نيكولاييفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحييد ما يصل إلى 80 عنصر مسلح من هؤلاء.

يتبع،

المصدر: وزارة الدفاع الروسية