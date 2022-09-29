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"كلاشنيكوف" يرفع من إنتاج الأسلحة الصغيرة بنسبة 40%

مال وأعمال

Globallookpress Komsomolskaya Pravda
صورة أرشيفية
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رفعت مجموعة "كلاشنيكوف" الصناعية من إنتاجها للأسلحة الصغيرة بنسبة 40%، حيث تحققت زيادة كبيرة لعام 2022، من خلال عقود تصدير المنتجات العسكرية ونمو صادرات الأسلحة المدنية.

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جاء ذلك نقلا عن الخدمة الصحفية لـ "كلاشنيكوف"، حيث أكدت البيانات أن الخطة الحالية لإنتاج الأسلحة الصغيرة في المؤسسة قد حققت رقما قياسيا في سبتمبر الجاري هو الأعلى خلال 20 عاما، وتمكنت من تحقيق مبيعات خلال شهر سبتمبر وحده ما يوازي نفس المؤشر لعام 2021 بكامله.

وأشار رئيس المجموعة، ألان لوشنيكوف، إلى أن المهمة ذات الأولوية للشركة هي "الوفاء بالالتزامات في الوقت المناسب وبجودة عالية" بموجب طلبات الدولة لقطاع الدفاع، مشددا على أن "ضمان القدرة الدفاعية للبلاد، خاصة في الظروف الراهنة، هي مهمة تضعها جميع أقسام المؤسسة نصب أعينها دون استثناء".

المصدر: نوفوستي

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