لافروف: إذا عادت الدول الغربية إلى رشدها وعرضت إعادة التعاون مع روسيا بجدية سندرس الأمر

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن روسيا ستعتمد على نفسها فقط وعلى البلدان التي أثبتت موثوقيتها و"لا ترقص على أنغام شخص آخر".

وقال: "سوف نعتمد فقط على أنفسنا وعلى الدول التي أثبتت موثوقيتها والتي لا"ترقص على أنغام شخص آخر". إذا عادت الدول الغربية إلى رشدها وعرضت شكلا من أشكال التعاون، فسنقرر".

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وأشار لافروف إلى أنه إذا كان الغرب يريد تقديم شيء ما إلى روسيا فيما يتعلق باستئناف العلاقات، فإن موسكو ستفكر بجدية إذا كانت بحاجة إلى ذلك.

وتابع: "نحن الآن لا نخلق فقط نوعا من عملية إحلال الواردات. يجب علينا أن نتوقف بأي شكل من الأشكال عن الاعتماد على توريد أي شيء من الغرب من أجل ضمان تطوير الصناعات المهمة للأمن والاقتصاد والمجال الاجتماعي لوطننا الأم".

المصدر: تاس