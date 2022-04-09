الدفاع الروسية: تدمير 65 موقعا عسكريا بينها مراكز قيادة واتصالات في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 65 موقعا عسكريا بينها أربعة مراكز قيادة، ومراكز اتصالات، وثلاثة مراكز لوجستية في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليوم السبت:

-دمر سلاح الجو الروسي 65 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها أربعة مراكز قيادة، ومراكز اتصالات، وثلاثة مراكز لوجستية في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

-أسقطت أنظمتنا الدفاعية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية، اثنتان في ماريوبول وكاليننسكويه، وثالثة من طراز "بيرقدار TB-2" في مقاطعة خاركوف.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية أسقطنا 127 طائرة، و98 مروحية، و428 مسيرة، ودمرنا 2037 دبابة وعربة قتالية، و229 راجمة صواريخ و886 مدفعا.

المصدر: RT